La France se fait embobiner "en beauté" par les Américains et les Allemands sur le dossier ukrainien, estime le président du parti français les Patriotes.

Florian Pilippot, après avoir lu un article de Bild, a appelé ses compatriotes à se réveiller et à ne pas être tenus en bride par leurs alliés.

Selon le magazine allemand, les Américains et les Allemands ont un "plan secret" pour "mettre fin à la guerre", "négocier avec la Russie" et "obliger Zelensky à des compromis brutaux".

Objectif: revenir sur les marchés russes alors que tout est "foutu pour Zelensky".

"Ne soyons pas les derniers à croire aux fables de l’Otan et réveillons-nous. Dialoguons avec la Russie, lâchons Zelensky et aidons à la Paix", clame-t-il sur X Sputnik