Réseau international de migrants: 12 Sénégalais arrêtés en Espagne

12 Sénégalais ont été arrêtés hier, par des agents de la police espagnole suite au démantèlement d'un réseau international qui introduit des migrants d'origine sénégalaise via l'aéroport Barajas de Madrid.



D'après la police, ces migrants se faisaient passer pour des mineurs pour demander l'asile, à leur arrivée sur le territoire espagnol sur des vols en provenance de Casablanca, au Maroc, rapporte Bés Bi dans sa parution de ce samedi.



"Près de 200 Sénégalais aurait réussi à entrer en Europe via ce réseau. Ces personnes se sont dirigées vers la France, l' Allemagne et la Belgique", détaille le communiqué reçu par le quotidien de E - Media. Pour freiner ces arrivées massives à Barajas, l' Espagne a rendu obligatoire un visa de transit aéroportuaire.



A partir du 19 février 2024, les ressortissants sénégalais en transit dans les aéroports espagnols devront présenter un visa à leur arrivée. Dans son rapport, publié le 8 février, la Commission espagnole d'aide aux réfugiés ( Cear) a d'ailleurs attiré l'attention du gouvernement espagnol sur le refus systématique des candidatures de personnes venant du Sénégal, " pays frappé par une forte crise sociopolitique. 83% de leurs demandes ont été refusées"