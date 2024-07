RTS : Pape Alé Niang Répond aux Délégués du Personnel et Prend ses Responsabilités

Le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a répondu aux préoccupations du collège des délégués de personnel qui a annoncé une Assemblée générale en réaction aux mesures prises depuis son arrivée en poste. Concernant l'accord d'entreprise révoqué, qui suscite des mécontentements, Pape Alé Niang affirme assumer pleinement cette décision en raison de son impact financier pour l'année en cours.



« Quoi qu'il arrive, je prendrai toutes mes responsabilités et attendrai jusqu'à ce que la viabilité de cet accord soit assurée avant de le mettre en œuvre », a-t-il déclaré dans un communiqué.



Il a ajouté que dès sa prise de fonction, il a lancé des initiatives pour optimiser les ressources et rationaliser les dépenses de la RTS, y compris des mesures sur l'utilisation des véhicules, du carburant et du téléphone, avec 253 lignes suspendues. Concernant les salaires, il a noté que les rémunérations des mois d'avril et de mai 2024 étaient basées sur un accord signé par son prédécesseur le 29 mars 2024. Cet accord aurait un impact financier annuel de 1,8 milliard F CFA et de 1,35 milliard F CFA pour l'année en cours, mais n'est pas encore budgétisé car le décret nécessaire n'a pas été mis en œuvre.



Par conséquent, Pape Alé Niang a décidé de suspendre l'application de cet accord en attendant que le décret soit effectivement appliqué. Malgré les possibles mouvements de contestation, il est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la viabilité financière de l'accord avant de le mettre en œuvre.