Mandat d’arrêt contre Poutine: il faut "une Cour pénale africaine" pour court-circuiter la CPI

"Je ne pense pas que le gouvernement sud-africain acceptera un jour d'arrêter Vladimir Poutine en raison de notre participation à la CPI. Je suis certain que nous ne pouvons pas dire au président Poutine + je vous en prie, venez en Afrique du Sud+ et ensuite l'arrêter. En même temps, nous ne pouvons pas lui dire +venez en Afrique du Sud+ et ne pas l’interpeller, car ce faisant, nous enfreignons notre propre loi, et nous ne pouvons pas agir comme un gouvernement anarchique", explique-t-il ainsi.