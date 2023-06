Macron à un concert d’Elton John en pleines émeutes urbaines

Plusieurs vidéos circulant sur le Net attestent de la présence d’Emmanuel Macron et de son épouse au concert d’adieu d’Elton John le 28 juin à Paris, en pleine crise déclenchée après la mort d’un adolescent lors d’un contrôle routier.Bianca Brandolini d’Adda, une mannequin italienne, a publié dans la soirée plusieurs stories sur Instagram* depuis la salle de l’Accor Arena, où la star de la pop britannique a donné son concert. Sur l’une de ces vidéos relayées sur Twitter par un utilisateur, on y voit distinctement Brigitte et Emmanuel Macron.Les images ont rapidement fait réagir dans le sillage des émeutes urbaines qui font rage dans plusieurs villes de France."Pendant que la France s’enflammait, Macron n’était pas aux côtés de son ministre de l’Intérieur ou des policiers… mais avait préféré applaudir Elton John. À chacun ses priorités! Totalement irresponsable", a réagi l’eurodéputé Thierry Mariani. Sputnik