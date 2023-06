Le requin qui a dévoré vivant un jeune Russe va bientôt être exposé dans un musée égyptien

C'est un événement aussi rarissime que dramatique qui s'est déroulé le 8 juin dernier, sur une plage d'une station balnéaire égyptienne, à Hurghada. Alors qu'il nageait tranquillement dans les eaux de la Mer Rouge, à quelques mètres du rivage, un jeune homme de 23 ans a été attaqué par un requin.





Une vidéo amatrice, diffusée sur les réseaux sociaux, a montré des images choquantes de l'attaque. Alors que plusieurs baigneurs se rafraichissent dans la Mer Rouge, on voit soudain un requin-tigre faire des cercles autour de sa victime. Le jeune homme tente alors désespérément de rejoindre le rivage, en hurlant "Papa, sauve-moi !", selon plusieurs témoignages. Sur la plage, les vacanciers sont horrifiés et lui crient de nager. C'est alors que le requin-tigre lance son attaque. Le jeune russe disparait soudainement sous la surface de l'eau, qui commence à devenir rouge. Sur la vidéo, on voit ensuite la victime réapparaitre une dernière fois, implorant de l'aide, avant de disparaitre à nouveau sous la surface de l'eau. L'attaque lui a été fatale. Une autre femme se trouvait également dans l'eau pendant l'attaque du requin, mais elle a finalement réussi à y échapper, et s'en est sortie indemne. De nationalité russe, Vladimir Popov avait 23 ans, et vivait avec sa famille en Égypte depuis plusieurs mois. "La victime n'était pas un touriste, mais un résident permanent en Égypte", a affirmé le consul général russe Viktor Voropayev à l'agence de presse officielle russe Tass. Yury Popov, le père de la victime a témoigné auprès d'un média russe : "Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin, tout s'est passé en quelques secondes", explique-t-il. "Quelle sorte d'aide pouvez-vous apporter ? Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, et mon fils a juste été traîné sous l'eau." "C'est une coïncidence absolument ridicule, car c'est une plage sûre. Il y a des bateaux et des yachts autour. Ce n'est jamais arrivé là-bas. Les requins attaquent généralement les plages sauvages. C'est juste une sorte de mauvais coup du destin", a déploré Yury Popov. Si les requins ne sont pas rares en Mer Rouge, ils ne s'en prennent que très rarement aux nageurs dans les régions côtières. De plus, selon l'International Shark Attack File, une base de donnée recensant les attaques de requins, le risque d'être attaqué est très faible (une chance sur 4 millions de mourir dans un incident lié à un requin). Cependant, en juillet 2022, deux touristes, une Roumaine et une Autrichienne, avaient aussi été tuées par un requin près de Hurghada. Après l'attaque, le requin-tigre a été capturé et tiré sur le rivage par un bateau. Yury Popov, dévasté, a alors battu à mort l'animal marin, long de trois mètres, Selon le média égyptien Al Arabiya, les scientifiques qui ont ensuite disséqué le requin ont trouvé des restes de Vladimir Popov dans les intestins de l'animal. Dans une récente interview accordée aux médias russes, le père du jeune homme décédé a déclaré qu'il comptait incinérer les restes de Vladimir, avant de les ramener en Russie.