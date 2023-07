Le Professeur Papis Ndoye, PCA du Fongip, en visite chez le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene

La récente visite du Professeur Papis Ndoye Oumar, Président du Conseil d'Administration du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip), chez le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene, a révélé l'importance de l'interaction entre le monde scientifique et la sphère religieuse pour la paix sociale.



Le déplacement spontané du Professeur Papis Ndoye chez le Khalif n'est pas un simple acte de courtoisie. Il marque une reconnaissance de l'importance cruciale des guides religieux dans notre société et souligne l'engagement du Professeur à travailler en harmonie avec tous les acteurs pour le développement du Sénégal.



Dans le cadre de cette visite, le Professeur Papis Ndoye et le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene ont discuté de la situation actuelle du pays. Au cours de ces échanges, le Khalif a saisi cette occasion pour lancer un appel vibrant à la paix. Un appel qui résonne comme un écho à l'engagement du Professeur Ndoye à la promotion du progrès et de la stabilité sociale.



Ces interactions entre figures respectées du monde académique et guides spirituels sont essentielles pour créer une symbiose positive qui facilite la construction d'un Sénégal paisible et prospère. C'est à travers de tels échanges que nous pouvons nous unir pour faire face aux défis du pays et œuvrer ensemble pour la paix et le développement.



Cette visite illustre donc l'engagement du Professeur Papis Ndoye à contribuer à la paix et à la stabilité sociale, tout en reconnaissant le rôle crucial que jouent les guides religieux comme le Khalif Serigne Mounirou Ndieguene dans la réalisation de cet objectif. Un tel dévouement à l'action pour la paix mérite d'être salué et encouragé.