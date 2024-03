Le Jaraaf à Thiès pour maintenir sa position en tête du classement

Après le match d'ouverture entre Diambars (14ᵉ, 14 pts), dernière au classement, et l’AS Pikine (4ᵉ, 26 pts), qui s'est soldé par un nul vierge (0-0) hier, mercredi 27 mars, la 18ème journée se poursuit ce jeudi avec six autres rencontres. En tant que leader, le Jaraaf (1er ; 31 points) se déplace au stade Lat Dior de Thiès pour affronter la Sonacos de Diourbel (7e, 23 points). Ils engagent également un duel à distance avec le Teungueth FC (2e; 31 points) pour conserver leur position en tête, les deux équipes étant à égalité de points avec un goal-average favorable au Jaraaf. Les Rufisquois se rendent au stade Alassane Djigo pour affronter Dakar Sacré-Cœur (5e, 24 points). Après leur défaite à domicile (4-3) contre les Crabes de Guédiawaye FC, Teungueth FC aura besoin d'une victoire pour reprendre la première place ou rester proche du leader.



De son côté, Guédiawaye FC (3e, 28 pts), actuellement à la troisième place après sa victoire contre Teungueth FC (3-4) lors de la journée précédente, affronte le Stade de Mbour, classé à la douzième place avec 15 points. Les autres rencontres incluent l’Union Gorée (6ᵉ ; 24 pts) contre le Casa Sports (10ᵉ, 20 pts), et le promu US Ouakam (8ᵉ, 20 pts) contre les Académiciens de Génération Foot (11ᵉ, 16 points) au stade municipal de Ngor. Enfin, la Linguère de Saint Louis, (9ᵉ, 20 pts), accueille le Jamano Fatick (13e ; 14 pts) au stade Mawade Wade.