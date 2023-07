La vérité sur la cocaïne trouvée dans l’aile ouest de la Maison Blanche

La Maison Blanche a été temporairement fermée dimanche soir après que des agents des services secrets ont découvert une substance en poudre blanche soupçonnée d’être de la cocaïne dans une zone de travail de l’aile ouest.



Les services secrets ont déclaré dans un communiqué que la Maison Blanche avait été temporairement fermée pour permettre aux membres des forces de l’ordre d’enquêter sur la substance et que les pompiers du district de Columbia avaient aidé à évaluer la substance.



Les pompiers “ont rapidement déterminé que le produit n’était pas dangereux” après une première évaluation, a déclaré un porte-parole des services secrets.



Un test sur le terrain des pompiers et des services médicaux d’urgence dimanche soir a identifié une “barre jaune, signifiant cocaïne, chlorhydrate” après une dépêche à 20h49, selon un enregistrement accessible au public de l’appel crypté.



Plus tôt dans la soirée, les équipes DC Fire et EMS ont été dépêchées sur la 17e rue, qui borde la Maison Blanche. Aucun des deux appels, cependant, ne mentionne la Maison Blanche.



Le public qui visite la Maison Blanche n’est généralement autorisé à visiter que l’aile est et la résidence. Les membres de la tournée ne sont généralement pas autorisés à visiter l’aile ouest, où le président, le vice-président et d’autres hauts responsables de l’administration ont leurs bureaux.



La substance découverte à la Maison Blanche subira d’autres tests, selon les services secrets.



“La substance a été envoyée pour une enquête plus approfondie et une enquête sur la cause et la manière dont elle est entrée à la Maison Blanche est en cours”, a déclaré Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets, dans un communiqué.



Le président Joe Biden et sa famille étaient absents de la Maison Blanche lorsque la substance a été découverte. Biden est parti pour Camp David vendredi soir et n’est revenu à la Maison Blanche que mardi matin.



Guglielmi a déclaré dans le communiqué que le complexe de la Maison Blanche “avait été fermé par précaution” alors que les agents enquêtaient sur le produit inconnu. Afrimag