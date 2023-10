La maison d'enfance de la princesse Diana est à louer mais sa tombe sera inaccessible

La maison d'enfance de la princesse Diana est désormais disponible à la location mais les visiteurs n'ont pas le droit de se recueillir sur sa tombe.



La princesse, qui a été tuée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997 à l'âge de 36 ans, a été élevée à Althorp House, dans le Northamptonshire de l'Ouest, avec ses deux sœurs aînées, Lady Sarah et Lady Jane Spencer, ainsi qu'avec son frère cadet, l'actuel comte Charles Spencer, et a été enterrée sur une île du lac Oval, qui s'étend sur 13 000 acres. Le comte Spencer, âgé de 59 ans, loue maintenant la maison au service Elysian Estates, a révélé The Sun on Sunday. L'entreprise n'a pas révélé le coût des séjours, mais le journal a déclaré que les invités paieraient "des dizaines de milliers pour une simple nuit dans le manoir", qui peut accueillir 54 personnes. Une brochure indique aux clients potentiels : "Althorp offre des niveaux inégalés de service, d'intimité et de luxe qui rivalisent avec les plus belles propriétés au monde. Marchez sur les traces des rois et des reines, festoyez ou célébrez dans un cadre spectaculaire, émerveillez-vous devant le sens de l'histoire et les œuvres d'art, et dormez dans le luxe le plus pur".



Althorp House a été construite en 1688 et est la maison ancestrale de la famille Spencer. Outre ses vastes terrains, elle dispose de salles à manger, d'une chapelle, de salles de billard, d'œuvres d'art inestimables et d'une galerie d'art.



Les invités peuvent également bénéficier de chefs cuisiniers, d'un transfert en hélicoptère, d'un pianiste, de séances de tir et de feux d'artifice par l'intermédiaire d'Elysian Estates. Diana a été inhumée sur une petite île au centre d'un lac ornemental dans les jardins de la maison, surplombée par un temple portant son nom. Le comte Spencer a déclaré que la famille avait choisi cet endroit isolé pour éviter que des gens mal intentionnés ne s'y rendent.