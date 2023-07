La guitare de Jimi Hendrix mise en vente pour 1.25 million de dollars

Une guitare appartenant à Jimi Hendrix va être vendue aux enchères pour 1,25 million de dollars.

Le chanteur de "Voodoo Child", décédé en 1970 à l'âge de 27 ans, a joué de cette Epiphone Wilshire durant ses débuts avec son groupe The King Kasuals. Il a échangé sa Danelectro contre cet instrument lorsqu'il a été libéré de l'armée en 1962, et n'a payé que 65 dollars pour l'instrument.

La guitare a été mise en vente pour la dernière fois en 2008 et la maison de vente aux enchères Moments in Time la vend aujourd'hui pour le compte d'un collectionneur privé, rapporte TMZ.

L'instrument est accompagné d'une lettre d'authenticité photocopiée et d'un classeur de photographies réimprimées montrant le légendaire musicien avec la guitare.

Le mois dernier, une guitare signée par Taylor Swift a été vendue pour 120 000 dollars lors d'une vente aux enchères caritative.

La star de la country Toby Keith a organisé la vente aux enchères OK Kids Korral 2023, qui a permis de récolter la somme incroyable de 1,8 million de dollars pour les enfants luttant contre le cancer.

Un dîner en tête-à-tête avec Toby a été adjugé pour 70 000 dollars, un voyage de pêche pour 80 000 dollars et une guitare signée par les superstars de la musique country Tim McGraw, Carrie Underwood, Garth Brooks et d'autres encore, pour 44 000 dollars. BANG Showbiz