La Corée du Nord promet une riposte nucléaire en cas de provocation

La Corée du Nord n'hésitera pas à répliquer par l'arme atomique si elle est elle-même "provoquée" par des armes nucléaires, a affirmé son leader Kim Jong Un, selon des propos rapportés jeudi par un média d'Etat.

Kim Jong Un a ordonné au bureau des forces de missiles stratégiques de son pays de "ne pas hésiter (à lancer, NDLR) même une attaque nucléaire si l'ennemi provoque avec des armes nucléaires", selon l'agence de presse officielle de Pyongyang.

Lors d'une réunion entre responsables américains et sud-coréens en fin de semaine dernière, Washington avait réaffirmé son "engagement inébranlable" auprès de Séoul en s'appuyant sur sa force de dissuasion, y compris nucléaire.

"Toute attaque nucléaire" de Pyongyang sur les Etats-Unis ou leurs alliés provoquerait la "fin du régime" nord-coréen, avait alors averti Washington.

Un sous-marin nucléaire américain, le USS Missouri, est par ailleurs arrivé dimanche dans le port sud-coréen de Busan.

Pyongyang avait réagi en procédant le lendemain à un tir d'essai de son missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-18, le plus puissant de son arsenal et probablement capable d'atteindre tout le territoire américain, un clair avertissement envers Washington et ses alliés.

En conséquence, Washington, Séoul et Tokyo ont activé mardi un système de partage de données en temps réel sur les lancements de missiles nord-coréens, et des forces militaires des trois pays alliés ont fait mercredi des manoeuvres conjointes, incluant notamment des bombardiers américains. Sputnik