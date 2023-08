L'ancien président américain Jimmy Carter est en fin de vie

La mort de l'ancien président américain Jimmy Carter est presque imminente. L'un de ses petits-fils, Josh Carter, a déclaré dans une interview à People qu'"il est clair que nous sommes dans le dernier chapitre" de la vie de son grand-père. Ce dernier développement intervient quelques mois après que le New York Times a rapporté que l'ancien président Carter avait décidé de ne plus suivre de traitement médical pour une maladie de longue date et s'était tourné vers des soins palliatifs à son domicile en Géorgie.

Jimmy Carter, âgé de 98 ans, est l'ancien président de la Maison-Blanche qui a vécu le plus longtemps après ses fonctions. Le New York Times a noté qu'au fil des ans, il a dû faire face à plusieurs crises de santé, notamment un cancer de la peau qui s'est métastasé et s'est propagé à son foie et à son cerveau. "La famille Carter a demandé à ce que son intimité soit respectée pendant cette période et apprécie l'attention portée par ses nombreux fans", a indiqué le Centre Carter sur les réseaux sociaux.

Mais revenons sur la vie et l'œuvre du 39e président des États-Unis. James Earl Carter junior est né dans une petite ferme de Plains, en Géorgie, le 1er octobre 1924. Le futur président des États-Unis est diplômé de l'US Naval Academy en 1946, où il s'est ensuite engagé dans la marine.Il devient sous-marinier et sert dans le Pacifique comme dans l'Atlantique. À peu près à la même époque, il épouse Rosalyn Smith, qui deviendra la compagne de toute sa vie.

Le jeune Carter est retourné travailler dans l'exploitation familiale de cacahuètes après la mort de son père en 1953. Sur ce cliché, Jimmy Carter Sr. est photographié avec certains de ses enfants, dont Jimmy, à la fin des années 1920.

Jimmy et Rosalyn ont fini par diriger Carter's Warehouse, un commerce de semences et de fournitures agricoles à Plains. Là, il est devenu l'un des leaders de sa communauté, siégeant dans les conseils du comté chargés de la santé et de l'éducation. Les années 1960 dans le Sud des États-Unis ont été une période de division, Carter faisant campagne pour les droits civiques et la fin de la ségrégation raciale. Cela semble logique aujourd'hui, mais à l'époque et à cet endroit précis, c'était très controversé. Le futur président des États-Unis a commencé sa carrière politique en 1962, lorsqu'il a été élu au Sénat de Géorgie. Carter s'est présenté au poste de gouverneur de la Géorgie à deux reprises, remportant la victoire lors de sa deuxième tentative en 1971. Peu de temps après, en 1974, il devient également président de campagne du Comité national démocrate.

En 1973, curieusement, Carter est apparu dans l'émission télévisée "What's My Line", où aucun des invités ne savait qui il était. Et loin d'eux l'idée d'imaginer à l'époque qu'il finirait par se présenter à l'élection présidentielle trois ans plus tard, en 1976. C'est à cette époque qu'éclate le Watergate, un scandale qui marque un tournant dans la politique américaine, obligeant le président Richard Nixon à démissionner et le vice-président Gerald Ford à prendre ses fonctions.

Nombreux sont ceux qui estiment que Ford a gaspillé sa popularité initiale en graciant Richard Nixon, et qu'il a mal géré la période de récession qui s'est abattue sur lui pendant son mandat. En 1976, pour la première fois, le candidat démocrate est désigné par le nouveau système des primaires, ce dont Carter profite pour gagner du terrain dès le début. Il a rapidement battu d'autres candidats tels que le gouverneur de Californie Jerry Brown.

Une chose a joué en faveur de Carter : il représentait une bouffée d'air frais pour le parti et la politique, un nouveau visage qui parvenait à équilibrer une personnalité populaire, sudiste et chrétienne avec des valeurs progressistes. Il s'opposait ainsi aux Dixiecrates de la vieille école, comme le gouverneur de l'Alabama, George Wallace. Enfin, Carter a battu Ford de justesse en 1976, devenant ainsi le 39e président des États-Unis. Le deuxième jour de son mandat de président des États-Unis, Carter a gracié tous les objecteurs de conscience au service militaire pendant la guerre du Viêt Nam, donnant ainsi le ton pour les quatre années suivantes. L'administration Carter a également créé les départements de l'énergie et de l'éducation.

Sur la scène internationale, il a assuré le suivi des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël et des traités Torrijos-Carter, établissant la restitution du canal de Panama. Cependant, l'administration Carter était embourbée dans de nombreux problèmes intérieurs, tels que la crise de l'énergie et l'accident nucléaire de Three Mile Island en 1979.

Témoin de l'invasion soviétique de l'Afghanistan en tant que président en 1979, Carter est allé jusqu'à imposer un embargo sur les céréales à l'URSS. Cela a finalement conduit les États-Unis et nombre de leurs alliés à boycotter les Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou.

Les révolutions au Nicaragua et en Iran ont également eu lieu sous la présidence de Carter. Et nombreux sont ceux qui pensent que sa mauvaise gestion de la crise des otages en Iran a conduit à sa défaite en 1980.





Aux élections de 1980, Ronald Reagan remporte une victoire écrasante sur Jimmy Carter, marquant le début d'une nouvelle ère qui allait durer près d'une décennie, jusqu'en 1989. Il n'est pas exagéré de dire qu'après sa présidence, la carrière de Carter a été bien plus remarquable que son passage à la Maison-Blanche.

L'ancien président américain a fondé le Centre Carter en 1983, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la démocratie et à la protection des droits de l'homme dans le monde entier, tout en abordant des questions de politique publique. Une semaine par an, Jimmy et Rosalyn Carter se sont portés volontaires pour l'ONG Habitat for Humanity, en construisant et en réparant des maisons pour les nécessiteux. L'ancien président des États-Unis est également diacre et enseigne l'école du dimanche à l'église baptiste Maranatha de Plains, en Géorgie.

En 2002, Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix. Le comité a déclaré qu'il était récompensé pour "ses décennies d'efforts inlassables pour trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que le développement économique et social".Zeleb.fr