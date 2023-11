L’ancien Président guinéen Alpha Condé visé par de nouvelles poursuites judiciaires

Les autorités de la transition en Guinée ont ordonné d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-Président Alpha Condé. Il est soupçonné de trahison, ainsi que d’association de malfaiteurs et possession illégale d'armes.Le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Wright, a chargé le parquet guinéen d'entamer des poursuites contre l'ancien Président Alpha Condé "Il vous est enjoint [...] d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et munitions contre le professeur Alpha Condé, ancien président de la République", d’après la lettre du ministre relayée par l’Agence guinéenne de presse.De plus, des poursuites ont été entamées contre Fodé Moussa Mar, dit Général El-Sisi. Ce célèbre blogueur, soutien de M.Condé, "a mis les moyens en vue de se procurer des armes, munitions et matériels connexes".Renversé par un coup d'État en 2021 après plus de dix ans à la tête de l’État, Alpha Condé est déjà poursuivi pour des faits présumés de "corruption", ainsi que pour "assassinats, actes de torture, enlèvements et viols". L’enquête a été ouverte en novembre 2022.Les militaires avec le colonel Mamadi Doumbouya en tête, qui ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021, ont proclamé la lutte contre la corruption comme l’un de leurs grands combats. Plusieurs anciens responsables ont été arrêtés. Sputnik