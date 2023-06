L'accusant d'alimenter les tensions communautaires : Le Mali demande le "retrait sans délai" de la Minusma

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé hier, devant le Conseil de sécurité de l'Onu, le "retrait sans délai" de la Minusma de son pays. Il a cependant ajouté que le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective. Abdoulaye Diop a expliqué qu'après presque dix ans sur le terrain, le travail de la Minusma est un échec.



"La Minusma semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali", a - t - il estimé. Bamako souligne par ailleurs que la recommandation du secrétaire général de réduire la voilure et recentrer les missions de la Minusma ne répond pas à ses besoins.



Suite à cette demande, le chef de la mission de l' Onu au Mali a expliqué que cela rendait l'opération de maintien de la paix onusienne "presque impossible".