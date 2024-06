Inauguration de la Centrale Solaire d'Irrigation à Pont Gendarme par Mabouba Diagne

Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a inauguré la centrale solaire photovoltaïque du périmètre irrigué de Pont Gendarme, dans la commune de Diama (Saint-Louis, nord), dotée d'une puissance de 46.2 kWc.



Lors de la cérémonie, Diagne a exprimé son plaisir de présider cet événement au nom du gouvernement sénégalais. Il a souligné que cette réalisation marque un progrès significatif dans la quête de solutions durables aux défis auxquels sont confrontés les producteurs et partenaires de la vallée du fleuve Sénégal.



Assani Magagi-Alio, représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), a remercié le Fonds du Qatar pour le développement (QFFD) pour son soutien à ce projet de trois ans et demi, qui aborde les interactions entre l'eau, l'énergie, le changement climatique et l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal.



Plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, l'ambassadeur du Qatar au Sénégal, Youssef Shaaban Ibrahim Al Sada, le directeur général de la SAED, Aboubacry Sow, et le maire de Diama, Oumar Sow, ont assisté à l'inauguration. Cet événement a été suivi de visites de terrain dans la vallée du fleuve Sénégal, qui se poursuivront jusqu'au 30 juin 2024.



Lors de la première étape de sa tournée, le ministre Diagne a visité la ferme Birane Boye avant de se rendre à l'usine SOCAS, spécialisée dans la transformation de tomates. Cette tournée de quatre jours permettra au ministre de mieux comprendre les problèmes des acteurs agricoles de cette zone stratégique pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Le Fonds du Qatar pour le développement (QFFD) a financé un projet innovant de nexus eau-énergie-climat-agriculture dans douze sites pilotes du Delta du fleuve Sénégal, intitulé "Projet d'irrigation solaire pour une agriculture intelligente face au climat". Ce projet est une collaboration entre le GGGI, le ministère de l'Agriculture, la SAED, la Banque agricole du Sénégal (LBA), le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal (FONSIS), et les unions de producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal, parmi d'autres parties prenantes.

