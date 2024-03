Habib Niang Ratisse large pour Amadou Ba à Fahu

Raby Diallo, membre éminent et porte-parole de ce mouvement, a capturé l'essence de leur message. Résidant à Fahu, elle incarne le leadership et la détermination, des qualités qu'elle reconnaît chez Habib Naing et qu'elle considère essentielles pour porter le Sénégal vers un avenir radieux. "Nous avons exploré d'autres horizons, suivi d'autres leaders, mais nous avons finalement réalisé qu'Amadou Ba possède la stature, l'intelligence et le cœur nécessaires pour guider notre nation vers la tranquillité et l'abondance," explique-t-elle.