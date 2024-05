Finale de la Coupe des Champions d'Arabie Saoudite : Duel Sénégalais entre Al Nassr et Al Hilal

La finale de la Coupe des Champions d'Arabie Saoudite sera un affrontement 100 % sénégalais. Al Hilal de Kalidou Koulibaly a assuré sa place en battant Ittihad de Benzema et N'Golo Kanté (2-1), tandis qu'Al Nassr de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo a également obtenu son billet pour la finale en battant Al Khaleej (3-1) ce mercredi. Ronaldo a été le héros du match en inscrivant un doublé, tandis que Sadio Mané a également brillé en marquant le deuxième but sur penalty (37e). En dépit de leur position inférieure en championnat derrière Al Hilal, Sadio Mané et son équipe viseront la victoire dans cette finale, alors que Kalidou Koulibaly cherchera à réaliser le doublé."