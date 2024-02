Exploit d'Ismaila Sarr : Marseille se qualifie pour les 8èmes de finale de l'Europa League

Ismaila Sarr, souvent sous le feu des critiques depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, a répondu de la plus belle des manières sur le terrain lors des 16èmes de finale retour de l'Europa League.



L'international sénégalais a été le héros de la soirée en inscrivant le but qualificatif pour l'OM contre le Shakhtar Donetsk (3-1). Entré en jeu à la 64e minute en remplacement de Farès Moumbagna, Sarr a marqué d'une remarquable reprise de volée après une déviation d'Aubameyang à la 74e minute. Ce but crucial a permis aux Marseillais de prendre l'avantage dans ce match retour.



Après le match aller qui s'était terminé sur un match nul (2-2), Marseille doit une fière chandelle à ses joueurs africains dans cette manche retour. Avant le but d'Ismaila Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon avait réussi à égaliser à la 23e minute, tandis que l'international centrafricain Geoffrey Kondogbia avait ensuite assuré la victoire de Marseille en marquant le troisième but.