Éliminatoires Afrobasket 2025 : Le Sénégal Triomphe de la Tunisie en Amical, 66-64

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a remporté une victoire serrée contre la Tunisie, avec un score de 66 à 64, lors d'un match amical disputé lundi à Dakar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2025, qui se dérouleront du 22 au 24 novembre 2024.



Le match, très disputé, a vu les deux équipes se battre avec acharnement, se terminant par une légère avance pour les Lions du Sénégal.



Les Aigles de Carthage, deux fois champions d'Afrique, ont montré leur expérience en mettant souvent en difficulté la jeune équipe sénégalaise, qui a dû redoubler d'efforts pour s'imposer.



Sous la direction de Ngagne Desagana Diop, les joueurs sénégalais ont offert une performance solide, marquée par l'excellence individuelle d'El Hadji Oumar Branco, qui a été le meilleur marqueur de la rencontre.



Un second match amical entre le Sénégal et la Tunisie est prévu mercredi, toujours à Dakar.



En février 2023, les deux équipes s'étaient affrontées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 pour la zone Afrique. Le Sénégal avait remporté le match aller (63-53) à Monastir, en Tunisie, avant de s'incliner (53-70) lors du match retour à Alexandrie.



Le Sénégal affrontera le Rwanda, le Gabon, et le Cameroun lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 à Dakar en novembre.



La prochaine édition de l'Afrobasket masculin se tiendra à Luanda, en Angola, en août de l'année prochaine.