El Hadji Mame Boye Diao promet un changement pour la Casamance

Lors d'un rassemblement à Ziguinchor, El Hadji Mame Boye Diao, candidat à la présidentielle, exprime son engagement à transformer la situation de la Casamance, une région riche en paradoxes et en potentiel inexploité. Il clôture sa campagne électorale dans le Sud du pays, mettant en lumière les richesses de la région et les défis rencontrés, tout en appelant à l'action pour un changement. Diao souligne les opportunités non exploitées telles que la culture de l'anacarde, les ressources forestières et les attraits touristiques, s'engageant à revitaliser l'économie régionale et à promouvoir la paix. Il critique également le manque d'infrastructures et d'opportunités économiques, appelant à des réformes éducatives et à un soutien à l'entreprenariat pour permettre aux jeunes de prospérer.