Dialogue national: "Taxawu Sénégal" rejette le communiqué de Yewwi Askan Wi

"Taxawu Sénégal" prend position différente de Yewwi Askan Wi sur le boycoot du dialogue national. Pas de décision consensuelle lors de la réunion de la conférence des leaders, la positon de khalifa et ses alliés sera rendue publique après consultation de ses instances de base de ces derniers, rapporte Direct news dans sa parution d'aujourd'hui.





Selon les informations reçues par ce quotidien, sur l'appel du dialogue, "Taxawu Sénégal" "se réserve le droit de consulter ses instances de base et les partis , mouvements alliés. La réunion de synthèse et de restitution convoquée à cet effet définira la position officielle de la Plateforme qui sera rendue publique". Ainsi, la coalition dirigée par khalifa Sall rappelle qu'elle est membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi et a toujours travaillé à son ouverture et à son unité.