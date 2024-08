Destruction de 142 tonnes de produits alimentaires non conformes à Dakar

Mercredi, le Service national de l’hygiène a procédé à l’incinération de 142 tonnes de denrées alimentaires non conformes à la consommation, à la décharge de Mbeubeuss, dans la banlieue de Dakar. Ces produits avaient été saisis entre janvier et juillet 2024 dans la région de Dakar, comme l’a rapporté l’APS. "Nous avons détruit près de 142 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, récupérés dans la région de Dakar. La consommation de ces produits pourrait entraîner des intoxications alimentaires, et dans certains cas, des cancers," a expliqué le médecin-colonel Maodo Malick Diop, chef du Service national de l’hygiène.

Cette destruction fait suite à des contrôles effectués dans divers lieux tels que marchés, boutiques, magasins et grandes surfaces. L’opération a été réalisée en collaboration avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

Le médecin-colonel Diop a souligné que les saisies de produits alimentaires non conformes sont de plus en plus fréquentes. Il a ajouté que le Service national de l’hygiène met l’accent sur la sensibilisation des consommateurs pour les aider à éviter ces produits dangereux.

Il a également annoncé que des efforts accrus seront faits pour intensifier les contrôles sur les lieux de vente et pour mener des campagnes de sensibilisation afin d’encourager les consommateurs à vérifier soigneusement les produits avant leur utilisation. De plus, il a assuré que des mesures strictes seront appliquées contre les contrevenants.