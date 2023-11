Des taxis volants ont fait le show à New York

Joby Aviation, une entreprise qui développe des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour le transport commercial de passagers, a effectué un vol de démonstration à l'héliport de Downtown Manhattan, à New York, dimanche dernier. Elle n'est pas la seule entreprise dans ce domaine car Blade Air Mobility et Beta Technologies avaient déjà effectué un vol d'essai réussi à l'aéroport du comté de Westchester.Mais cette fois, c'est le maire de New York, Eric Adams, qui a donné un coup de pouce à l'exploit. L'objectif est en effet que des taxis volants relient les aéroports au centre-ville d'ici 2025.Le vol de Joby Aviation vers Manhattan fait suite à plusieurs jours de préparation à l'héliport HHI de Kearny, dans le New Jersey. JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation, a déclaré :"Avec l'électrification de l'un des héliports les plus célèbres au monde, New York fait preuve d'un leadership mondial dans l'adoption de l'aviation électrique Nous sommes reconnaissants à la ville de son soutien et honorés de travailler avec des partenaires visionnaires tels que Delta Air Lines pour introduire notre service de taxi aérien sur ce marché. Nous prévoyons de faire du vol silencieux et sans émissions une réalité quotidienne et abordable pour les New-Yorkais, tout en réduisant de manière significative l'impact du bruit des hélicoptères."Les nouvelles concernant les voitures volantes se multiplient. En France, le Conseil de Paris a récemment rejeté le projet de taxis volants porté par le groupe Aéroports de Paris pour les Jeux olympiques. La Mairie de Paris jugeant le projet "absurde" tout en le qualifiant d'"aberration écologique".Dans les autres villes du globe, la tendance n'est pas la même. Il y a quelques jours, la ville de Milan a donné son feu vert à la construction de vertiports tandis que Rome veut mettre en place un service de taxis volants dès 2024. InsideEVs Global