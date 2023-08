Décès tragique du photographe de l'extrême Remi Enigma (30 ans), tombé du 68e étage d'un gratte-ciel

Il était une légende de la photographie extrême. Malheureusement, ces mêmes clichés qui ont élevé Rémi Lucidi sur les autels de la popularité lui ont aussi coûté la vie. Connu sous le nom de Remi Enigma, ce photographe français était mondialement connu pour ses clichés pris du haut des plus grands immeubles du monde. De fait, il ne s'est pas contenté de couronner ces bâtiments impossibles, mais il a relevé la barre encore plus haut, en ajoutant des cascades impossibles.



Toutes ces vidéos et photos ont été partagées sur son compte Instagram, l'un des plus reconnus dans ce secteur téméraire. C'est précisément l'un de ces bâtiments, le complexe de la Tregunter Tower à Hong Kong, qui est devenu son tombeau. Un tombeau de 220 mètres de haut. Remi Enigma était en train d'escalader le gratte-ciel lorsqu'il est tombé du 68e étage et est mort sur le coup au moment de l'impact avec le sol.



Les faits ont été rapportés par le "South China Morning Post" (SCMP), qui a recueilli les déclarations de certains témoins de l'accident mortel. En fait, c'est une femme de ménage qui a vu Remi Enigma à la fenêtre et qui a appelé la police à l'aide, selon les médias. Ce témoin affirme que le photographe semble avoir été coincé à l'extérieur du gratte-ciel alors qu'il tentait d'en atteindre le point le plus élevé. Selon le témoin, c'est entre le moment où elle a appelé la police et celui où elle est arrivée que Remi Enigma est tombé accidentellement du 68e étage.



Le "New York Post" a donné une autre dimension à l'histoire, après avoir parlé à un agent de sécurité à qui Remi Enigma avait assuré qu'il allait voir un ami au 40e étage. Après avoir contacté la personne et confirmé qu'elle ne connaissait pas le photographe, le gardien a tenté de l'arrêter mais il s'était déjà faufilé dans l'ascenseur, selon les médias new-yorkais. En effet, selon le New York Post, des images de sécurité montrent Remi Enigma arrivant au 48e étage par l'ascenseur et empruntant ensuite les escaliers pour atteindre le sommet.



Cependant, le personnel de sécurité confirme que la trappe menant à la zone la plus haute était ouverte, mais qu'ils n'ont pas pu le localiser. La police a trouvé la caméra sportive de Rémi Lucidi et a cherché à savoir si elle contenait des indices sur ce qui s'était passé, mais ce n'était pas le cas. Les agents pensent que le créateur de contenu était coincé à l'extérieur du gratte-ciel et qu'il est tombé lorsqu'il a essayé de frapper à la fenêtre pour appeler à l'aide. Qu'il repose en paix. Zeleb.fr