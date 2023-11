Crise au sein de la DSE France : Le Collectif Mécontent et la Quête d'Unité Face à l'Arrogance Clanique

Chassez le naturel, il revient au galop" : une fois de plus, l'équipe dirigeante de la DSE France confirme son arrogance, sa propension à la provocation et son déficit flagrant de leadership, compromettant ainsi l'unité et la cohésion du groupe.



Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos militants, sympathisants et les responsables du Collectif Mécontent. Ce dernier, ayant été reçu par les émissaires du Président Macky SALL et du candidat Amadou BA, s'est engagé dans une démarche constructive pour apaiser les tensions et trouver des solutions à la crise profonde qui secoue notre Parti DSE/APR France. Face à cette situation, l'équipe dirigeante de la DSE a tenté d'imposer sa présence, perçue comme indésirable, révélant ainsi son manque de discernement.



Nous tenons à saluer et à remercier les émissaires pour leur sens aigu des responsabilités, qui méritent une reconnaissance bien au-delà de la conduite peu exemplaire de l'équipe dirigeante. Ces émissaires, en leur quatrième mission en France, s'efforcent de sauver un parti pris en otage par un clan et ses acolytes dépourvus de toute vision politique.



Cette situation illustre l'échec cuisant de l'équipe dirigeante de la DSE dans les domaines cruciaux de l'unité, de la cohésion et du leadership, notamment dans l'exécution des décisions politiques. Leur gestion, à la fois opaque et désastreuse, ne fait désormais plus l'objet de doute.







Nous renouvelons sans cesse nos remerciements à nos militants et sympathisants.



Vive le Collectif Mécontent ! Vive le Sénégal !