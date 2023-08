Coup d’État au Niger : la junte coupe le signal de RFI et de France 24

Le général Abdourahamane Tiani continue de hausser le ton contre la prétendue ingérence française dans les affaires nigériennes. Ce jeudi 3 août, le patron du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), qui a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet, a ordonné la coupure des signaux de Radio France Internationale (RFI) et de France 24. La radio et la télévision n’étaient donc plus accessibles au Niger dans l’après-midi.



La junte nigérienne imite ainsi ses homologues malienne et burkinabè. Le Malien Assimi Goïta a suspendu les mêmes médias depuis mars 2022. Quant à Ibrahim Traoré à Ouagadougou, il a pris une décision identique un an plus tard, en mars 2023. Les directions de RFI et de France 24 – réunies sous la bannière de France Médias Monde – devraient publier prochainement un communiqué déplorant cette nouvelle entorse à la liberté de la presse. Jeune Afrique