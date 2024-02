Commune de Barkedji: Un père et son fils arrêtés pour meurtre.

Les habitants de la commune de Barkedji, dans le département de Linguère, sont sous le choc après un incident tragique survenu hier vendredi 23 février. Une violente bagarre a éclaté en brousse, impliquant M S et son père A S d'un côté, et un autre jeune du même nom, M S, de l'autre côté.



Le jeune M S, âgé d'une vingtaine d'années, aurait été grièvement blessé à coups de machette lors de cette altercation. Malheureusement, malgré son transfert à l'hôpital Magatte Lo de Linguère, il n'a pas survécu à ses blessures.



Les présumés meurtriers, le père et le fils, ont été appréhendés par la gendarmerie de Linguère. Selon des sources bien informées, l'hypothèse d'un “crime d’honneur” est évoquée. Le défunt aurait eu une relation avec la fille d'A S sans contracter de mariage, ce qui aurait suscité la colère de la famille.



Il est également rapporté que M S se serait par la suite marié avec une autre fille. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire toute la lumière sur cette affaire tragique.