Comment Faire le Wird Tidiane ou Lazim

Son Horaire

on le récite deux fois par jour:

Le matin, c’est après la prière de l’aube jusqu’à environ trois heures après le lever du soleil.

L’après-midi, c’est après la prière de l’asr ou takussane, jusqu’au environ quatre heures après le coucher du soleil.

Ses Modalités

Etre en état de pureté et s’assoir comme en prière, se diriger vers la qibla et procéder comme suit:

1) – formuler l’intention de réciter le wird (le wird est un acte d’adoration tout comme la prière, l’intention d’invoquer le Seigneur Allah swt doit être formulé au moment de débuter et avec une intention pure, celle exclusive d’Adorer Allah swt. Voici la formule d’intention enseigne par Cheikh Seydi’l Hadj Malick Sy rta :



Inni nawytou rabbi bit tilawah

Zal wirda tahzimane lizil diala lah

Kaza li idjla line wa libtigaai

Mardaati kal oulyaa bila khafaai

Khasdane liwadjhikal kaiimil haalii

Wa moukhlisane laka mah ibtihaali

Rabbi min adjlika wa khad akhoulou

Bihousni imdaadika yaa moukhilou

Awnika hawlika wa mah khouwatika

Wa maa wahabtaniihi min nihamika

Tawfiikhikal mardiouwwi moustahina

Bika wa anta khairou man mouhina

Aouzou bil lahi mina chaytani

Radjiimikal lahiini zil houdwani



2)- réciter la formule de préservation contre Satan le maudit ( Aoûzou bilâhi mina chaytâni rajîme » (Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit) une fois,(1);

3)- réciter la Fatiha, une fois (1);



4)- réciter la formule spéciale de l’Absolution ( Astaghfiroullah) cent fois (100 fois);



5)- réciter la prière sur le prophète Salatoul fatihi



Allâhoumma salli ‘alaa sayyidinaa mouhammadin-il-faatihi limaa oughliqa wa-l-khaatimi limaa sabaqa naasiri-l-haqqi bi-l-haqq(i) Wa-l-haadi ilaa siraatika-l-moustaqiimi wa ‘alaa aalihii haqqa qadrihi wa miqdaarihi-l-‘aziim (100 fois)



Ou Salatoul ala nabi ( Allahouma salli ala sayyidina Mouhammadine wa salim), cent fois (100);



6)- Réciter



Soubbhâna rabbika rabbil izzati ammâ yaçifoûna. Wa salâmoun alal moursâlina wal hamdou lilâhi rabil âlamîn.



(Louange à Dieu, le Puissant, accorde Ton Salut aux Envoyés, Gloire à Dieu ! Seigneur des mondes), une fois (1) ;



7)- Réciter la formule de l’Unicité de Dieu La ilaha illah lah, 100 fois (Il n’y a de divinité que Dieu)



8)- clôturer par



Ina lâha wa malâ-ikatahou youçaloûna alâ nabiyi. Yâ ayouhâl lazina âmanoû çaloû alaïhi wa salimoû taslimane. Çalâ lâhou ta âlâ alaïhi wa alâ alihi wa çah-bihi wa salama taslîmâ, Soubbhâna rabbika rabbil izzati ammâ yaçifoûna. Wa salâmoun alal moursâlina wal hamdou lilâhi rabil âlamîn



Traduction: (Certes Dieu et ses Anges bénissent le Prophète et Lui accordent le Salut ; O vous qui croyez, priez sur lui et adressez lui vos salutations. Que Dieu le Très Haut le bénisse et bénisse sa famille, ses compagnons et les salue, Louange à Dieu, le Puissant, accorde Ton Salut aux Envoyés, Gloire à Dieu ! Seigneur des mondes)



Réciter une invocation de fin de wird (Voir invocations de Seydi El Hadj Malick Sy)



Haazihi hadiyatoune bifadlilahi mine na ilayka ya rassoulou lahi diazaa lahou hanaa nabiyanaa wa seydinaa wa mawlaanaa mouhamadine salla lahou hanlayhi wassalame wa radiya lahou hane cheikhi tidiani wa mane lanaa ilayhi wassiloun khachifoul khoumami .Wamane tahalakha bil azyaali khaatibatane soubba hanlaynaa ilaahi abhoural hissami. Wa koulli talabou saaliha dahwatinaa wa khayrihime mine zawil imani koulihimi. Fakhbal ilahiyya yaa rahmaanou tawbatanaa bilfadli wa dioudi wa ridwaani wal karami kazaa oussoulii wa ahbaabii oussoulouhouma hamim houmou rabi tahmiimane bizii hikami wa mane lanaa mouhsinoune wa mane noussiiha lahou ya rabanaa rabanaa ya wassihal rouhami wa maa nouhadi minal azkaari dioumlatiha fakhbal lanaa bihimi ya faaridial himami.

Allaa ya rassoulalahi ya afdalal waraa fahaa nahnou fi dikhine chadiidii taraakoumi fahaa nahnou fii diikhine wa lame nardiou faaridiane siwa lahi wal haadii li soublil makaarimi sadakhta hala maa khoulta fii hawdi diininaa khariibane kamaa fil badhi yaa khayra raahimi.Ilahiyya fadiahal ahlanaa wa ahla khourbati wa ahla tibaahi sounati fii tarakhoumi nahoudou halayhaa binawaadjizi misla maa bihi khaala fiil iissaahi nadratoul haachimi.

Nahouzou bilahi mine chari koufaari wa mine chari nassaaraa mine chari salaatine wa mine waziirine wa djinine souma zii hikhadine fa mine wa hanynine wa hiinine wa chayatiine wa zaalimine wa mounaafikhine wa zi hassadine wa mane tafassakha ya rahmaanou nadjinii mina nassaaraa wa mane khafaw tarikha houmou yalahou ya hayou ya mane khaala adhounii inii dahanwtouka zaa khawfine fakhouz bi yadii yaa diahilal haali baynal kaafi wa nouni .

SOUBHANA RABIKA RABIL HIZATI HANMA YASSIFOUNA WA SALAMOUNE HANLALE MOURSSALINA WAL HAMDOU LILAHI RABIL HANLAMINA



LA WAZIFA



SON HORAIRE



On doit une fois par jour mais il est obligatoire matin et soir pour tout adeptes affilié à Seydi El Hadj Malick Sy,



Le matin, c’est après ;la prière de l’aube jusqu’à environ trois heures après le lever du soleil.



L’après-midi, c’est après la prière de l’Asr ou Takoussane jusqu’à environ quatre heures après le coucher du soleil



SES MODALITES



1)- formuler l’intention de réciter la wazifa pour sublimer Allah le Seigneur de l’Univers ( voir formule d’intention précédente);



2)- Réciter la formule de préservation contre Satan le maudit ( Aoûzou bilâhi mina chaytâni rajîme » (Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit) une fois,(1);



3)-réciter la Fatiha, une fois (1); avec Basmalah bien sur



4)-réciter la formule spéciale de l’Absolution (Astagfiroulahal-Azima lazi lâ ilaha illa houwal hayoul qayoum, trente fois (30)

Traduction (Je demande pardon à Dieu en dehors de qui il n’y a point d’autre divinité, le Vivant, le Subsistant)



5)-Réciter la prière sur le prophète



(Salatoul fatihi)



(Allâhoumma salli ‘alaa sayyidinaa mouhammadin-il-faatihi limaa oughliqa wa-l-khaatimi limaa sabaqa naasiri-l-haqqi bi-l-haqq(i)

Wa-l-haadi ilaa siraatika-l-moustaqiimi wa ‘alaa aalihii haqqa qadrihi wa miqdaarihi-l-‘aziim, cinquante fois (50);



6)- reciter Soubbhâna rabbika rabbil izzati ammâ yaçifoûna. Wa salâmoun alal moursâlina wal hamdou lilâhi rabil âlamîn. (Louange à Dieu, le Puissant, accorde Ton Salut aux Envoyés, Gloire à Dieu ! Seigneur des mondes), une fois (1) ;



7)- reciter la formule de l’Unicite de Dieu La ilaha illah lah, cent fois 100 fois (Il n’y a de divinité que Dieu)



8)-Reciter la Djawharatoul Kamaal, douze fois (12)



La Djawharatoul Kamal (La Perle de la Perfection)

Allaâhouma çali wa salim alâ aïni rahmâti rabbâniyati wal yaqoûtatil moutahaqiqatil ha-itati bimarkazil foûhoumi wal ma-ânî. Wa noûrîl akwânil moutakawinatil âdamîyi çâhibil haqi rabbâniyi. Al barqil ast-i bimouzoûnil arbâhil mâli-ati likouli mousta-aridi minal bouhoûri wal awâni. Wa noûrikal-lâmi-i lazi mala-ata bihi kawnakal hâ-ita bi amkinatil makâni.

Allaâhouma çali wa salim alâ aïnil haqi latî tatadjala minhâ ouroûchoul haqa iqi aïnil ma-ârifil aqwami. Çirâtiqat tâmil asqami.

Allaâhouma çali wa salim alâ tal atil haqi bil haqil kanzil azami. Ifâdatika minka ilaîkal ihâtati noûril moutalsam çala lâhou alaïhi wa alâ âlihi çalâtan touarifounâ bihâ iyyâhou.



Traduction : « Mon Dieu, répands Tes grâces et accorde le Salut : à la source de la Miséricorde Divine, brillante comme le diamant, certaine dans sa vérité en montrant le centre des intelligences et des pensées ; à la lumière des existences qui ont formé l’homme ; à celui qui possède la Vérité Divine, à l’éclair immense traversant les nuages précurseurs de la pluie bienfaisante des Miséricordes Divines ; à Celui qui illumine le cœur de tous ceux dont la science a la profondeur de la mer et qui cherchent l’union avec Dieu ; à Ta lumière brillante, remplissant Ton Être qui renferme tous les lieux.

Mon Dieu, répands Tes grâces et accorde le Salut à la source de la Vérité qui pénètre les tabernacles des réalités ; à la source des connaissances ; au seul véritable sentier, le droit, le plus complet.

Mon Dieu, répands Tes grâces et accorde le Salut à la connaissance de la Vérité par la Vérité ; au trésor le plus sublime ; la largesse provient de Toi et retourne à Toi ; au cercle de la Lumière sans couleur. Que Dieu répande Ses grâces sur lui et sur sa famille, grâces par lesquelles, O Dieu ! Tu nous fera connaître».



9)- clôturer par



[Réciter une invocation de fin de wird (Voir invocations de Seydi El Hadj Malick Sy)



LE DHIKR DU VENDREDI OU HADARATOUL DJOUMAH



SON HORAIRE

On doit le réciter le vendredi entre la prière de l’Asr et le coucher du Soleil en groupe ou seul si on a un empêchement.



SES MODALITÉS

S’asseoir en état de pureté comme en prière, et en cercle autour d’une nappe blanche pouvant contenir six (6) personnes et procéder comme suit



1)- formuler l’intention de réciter le dhikr du Vendredi pour sublimer Allah le Seigneur de l’Univers (voir formule d’intention précédente). En assemblée c’est celui qui dirige qui formule l’intention pour tout le monde faire l’intention dans son cœur.



2)- réciter la formule de préservation contre Satan le maudit( Aoûzou bilâhi mina chaytâni rajîme )



(Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit) une fois,(1);



3)-réciter la Fatiha, une fois (1);



4)-réciter la formule spéciale de l’Absolution(Astagfiroulahal-Azima lazi lâ ilaha illa houwal hayoul qayoum, trois fois (3)



(Je demande pardon à Dieu en dehors de qui il n’y a point d’autre divinité, le Vivant, le Subsistant.



5)-réciter la prière sur le prophète (Salatoul fatihi)



(Allâhoumma salli ‘alaa sayyidinaa mouhammadin-il-faatihi limaa oughliqa wa-l-khaatimi limaa sabaqa naasiri-l-haqqi bi-l-haqq(i)

Wa-l-haadi ilaa siraatika-l-moustaqiimi wa ‘alaa aalihii haqqa qadrihi wa miqdaarihi-l-‘aziim, trois fois (3fois);



6)- réciter une fois



7)- réciter la formule de l’Unicité de Dieu (LA ILAHA ILA LAH)



Huit cent (800) ou mille (1000) en groupe



Mille deux cent (1200) a mille six cent fois en individuel,



8)- clôturer avec : une fois encore la formule de préservation contre Satan le maudit



( Aoûzou bilâhi mina chaytâni rajîme » 1fois



(Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit)





Suivi de Fatiha, une fois (1); et de la prière sur le prophète (Salatoul fatihi)



(Allâhoumma salli ‘alaa sayyidinaa mouhammadin-il-faatihi limaa oughliqa wa-l-khaatimi limaa sabaqa naasiri-l-haqqi bi-l-haqq(i)

Wa-l-haadi ilaa siraatika-l-moustaqiimi wa ‘alaa aalihii haqqa qadrihi wa miqdaarihi-l-‘aziim, trois fois (3)



et une fois la clôture finale :



9)- réciter une invocation de fin de wird.



