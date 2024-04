Ces pays ont les plus grosses dépenses militaires d'Afrique

L'Algérie et le Maroc ont été les plus dépensiers de l'Afrique dans le secteur militaire en 2023, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm qui constate une hausse de 22% des dépenses militaires sur le continent.Les dépenses militaires ont bondi de 22% en Afrique en 2023 par rapport à 2022, pour s'établir à 51,6 milliards de dollars, a annoncé l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).Les pays de l'Afrique du Nord mènent la danse avec 28,5 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 38% par rapport à 2022. L'Algérie et le Maroc sont de loin les plus gros dépensiers de l'Afrique du Nord, représentant ensemble 82% des dépenses militaires de la sous-région en 2023, selon SIPRI.Voici les pays africains ayant le plus déboursé en 2023:- L'Algérie est leader africain et 19e mondial, avec 18,26 milliards de dollars;- Le Maroc a dépensé 5,18 milliards de dollars;- Le Nigéria a sorti un chèque de 3,19 milliards de dollars;- L'Afrique du Sud a déboursé 2,78 milliards de dollars;- L'Angola clôt le top-5 avec 1,27 milliard de dollars.L'Algérie a en outre atteint son plus haut niveau de dépenses depuis 1974. Un bond facilité par la hausse des exportations de gaz vers l'Europe. Le Maroc a en revanche vu ses dépenses diminuer pour la deuxième année consécutive.Alger et Moscou avaient par ailleurs signé une Déclaration sur un partenariat stratégique approfondi le 15 juin 2023, pour notamment resserrer leurs liens "dans l'industrie de défense, y compris en ce qui concerne le transfert des technologies et l'organisation de coentreprises". Sputnik