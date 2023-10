Carrière : Alain Foka quitte RFI pour le Togo

Le journaliste Franco-camerounais a annoncé son départ de la radio française où il officiait depuis trente-deux ans.

Le journaliste, producteur et entrepreneur a décidé de quitter la chaîne à la fin d’octobre, « après une trentaine d’années de bons et loyaux services », a indiqué l'homme à la voix particulière dans son message d’adieu le

17

octobre. « Après une trentaine d’années de bons et loyaux services » sur les antennes de RFI, c’est dans la capitale togolaise que le journaliste camerounais dépose finalement ses valises pour un « nouveau départ » avec sa structure MANSSAH. L’événement inaugural de MENSSAH se tiendra à Lomé le dimanche 22 octobre prochain. Cette société est présentée comme une agence spécialisée en conseil, la consultance, le conseil en stratégie, le Lobbying, l’accompagnement. Elle est également dans l’organisation d’évènements, les conférences, la publication d’études, la production, la réalisation et la fourniture de prestations audiovisuelles, de rédaction d’articles, vidéo sonore ou muette pour tout support télévisuel, internet, DVD, presse.. MANSSAH se positionne aussi pour le conseil en marketing et communication auprès des entreprises, des collectivités locales ou organismes publics ; le conseil en conduite du changement le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et d’aider à la prise de décision ; le conseil en stratégie et développement des organisations publiques ou privées. Journal du Cameroun