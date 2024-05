Campagne de distribution de médicaments MTN à Tambacounda du 3 au 7 juin

À Tambacounda, le 31 mai (APS) - La direction régionale de la santé (DRS) de Tambacounda lancera du 3 au 7 juin une campagne de distribution de masse de médicaments pour le traitement des maladies tropicales négligées (MTN), a annoncé vendredi Mabinta Sambou, responsable du bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé.



L'objectif de cette campagne est de réduire la morbidité et les complications liées aux MTN. Cette initiative est mise en œuvre depuis une quinzaine d'années dans la région, selon Mme Sambou.



Cette année, la distribution comprendra le médicament "braziquantel" destiné aux enfants de 5 à 14 ans pour la schistosomiase (bilharziose), ainsi que des médicaments pour les jeunes de plus de 15 ans dans les zones où la maladie est prévalente.



Le braziquantel est un médicament utilisé pour lutter contre la bilharziose, une maladie qui est présente dans la région de Tambacounda, frontalière de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie, en raison de la présence de cours d'eau partagés avec ces pays, où la schistosomiase est endémique.



Mabinta Sambou a souligné que les populations riveraines, en particulier les enfants, se baignent et boivent dans ces cours d'eau, ce qui contribue à la propagation de la bilharziose dans la région.



La distribution des médicaments se déroulera en deux étapes dans la région de Tambacounda, et Mme Sambou a appelé les parents à faciliter le travail des agents sur le terrain.