Autopsie de Michael Jackson : de troublantes révélations émergent 14 ans après sa mort

Oreilles

nez

Base du cou

Poignets

Bras

Un documentaire récent présente les témoignages de trois détectivesDe nouveaux détails sur les derniers jours de la figure emblématique de la musique pop,, émergent encore 14 ans après sa mort.Un documentaire intitulé “Killing Michael Jackson”, réalisé et produit par ZigZag, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il présente les témoignages des trois détectives impliqués dans l’enquête sur la mort du chanteur.Le documentaire révèle des aspects intrigants de l’autopsie de, mettant en lumière ses diverses cicatrices corporelles. Selon le documentaire, il est révélé que le roi de la pop était chauve et a utilisé une perruque pour le dissimuler.De plus, le documentaire révèle queavait un tatouage sur le côté pour camoufler sa calvitie, et il découvre également de multiples cicatrices trouvées sur son corps.Ces cicatrices auraient été localisées dans les zones suivantes :On pense que ces cicatrices sont le résultat de nombreuses chirurgies esthétiques que Michael Jackson a subies tout au long de sa vie dans le mais d’améliorer son apparence.La mort subite de Jackson à l’âge de 50 ans le 25 juin 2009 a provoqué une onde de choc dans le monde entier. La cause officielle de la mort de Michael Jackson a été comme étant un arrêt cardiaque renforcé par une surdose de sédatifs qu’il consommait régulièrement. Afrimag