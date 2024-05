Atterrissage d'Urgence à Bangkok : Violentes Turbulences Entraînent un Décès et Plusieurs Blessés

Hier soir, un avion de la compagnie Singapore Airlines en provenance de Londres et à destination de Singapour a dû atterrir en urgence à l'aéroport de Bangkok après avoir traversé de violentes turbulences. Les autorités locales ont immédiatement évacué les dizaines de blessés sur des brancards, un par un, dès l'arrivée de l'appareil.



Une fois les quelque 200 passagers débarqués, l'état de la cabine révélait l'intensité des turbulences subies : des taches de sang étaient visibles, le plafond était endommagé, des masques à oxygène pendaient et, tragiquement, le corps sans vie d'un homme de 73 ans, un Britannique, gisait au sol. Les autorités suspectent que la victime a succombé à une crise cardiaque.



Les témoignages des passagers décrivent un vol cauchemardesque. "Le voyant de la ceinture de sécurité s'est allumé et, au même moment, l'avion est tombé brusquement. C'était irréel. Je me souviens des objets, des bagages, des coussins, des tasses et des assiettes volant dans les airs, et de cette pauvre dame âgée, couverte de sang avec une horrible entaille sur la tête", raconte un passager encore sous le choc.



Selon les données de vol, l'avion aurait rencontré un trou d'air au large de la Thaïlande, entraînant une chute vertigineuse de 1800 mètres en seulement 5 minutes. Immédiatement dérouté vers Bangkok, l'avion a été accueilli par des dizaines d'ambulances prêtes à porter secours aux blessés.



Parmi les passagers, plusieurs souffrent de blessures critiques. On compte également 23 cas de blessures modérées, dont une hôtesse de l'air, et 25 autres passagers légèrement blessés.



La compagnie Singapore Airlines a présenté ses excuses aux voyageurs ainsi que ses condoléances à la famille du passager décédé. Le ministère des Transports de Singapour a annoncé l'envoi d'enquêteurs à Bangkok pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.