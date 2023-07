Abdoulaye Dièye aux commandes de l'AIBD.sa : Une gestion efficace malgré la tourmente médiatique

Depuis que Monsieur Abdoulaye Dièye a pris la direction de l'AIBD.sa, il semble faire face à un flot continu d'information négative en provenance de différentes sources. Ces critiques semblent centrées autour de certaines actions supposées et stratégies employées par l'AIBD.sa et son Directeur Général.



Certains observateurs ont interprété cette situation comme une tentative d'attaque envers Dièye, en raison de sa position et des décisions qu'il a prises depuis son arrivée à la tête de l'AIBD.sa. Pourtant, son principal objectif reste la gestion efficace et transparente de la structure qu'il dirige.



Face à ces controverses, Dièye a fait preuve d'un calme olympien et d'une grande détermination. En dépit de la pression médiatique, il a réussi à gérer les dossiers de 180 agents qui étaient déjà en service dans la structure depuis plus de cinq ans sans contrat.



En plus de gérer efficacement ces ressources humaines, Dièye a dû faire face à des dépenses excessives déjà engendrées (Nous y reviendrons...). Il a ainsi entrepris de rationaliser les ressources de l'AIBD.sa afin d'optimiser les objectifs fixés dans le projet du Hub aérien.



Sous la houlette de Dièye, l'AIBD.sa a vu plusieurs de ses projets passer de la phase de conception à celle de réalisation. Ces projets concrets sont le fruit de stratégies bien pensées et d'actions efficaces.



Dièye, en sa qualité de nouveau Directeur Général de l'AIBD.sa, a continué à prouver sa valeur et à mériter la confiance qui lui a été accordée par le chef de l'Etat. Grâce à son dévouement et à son travail acharné, il continue à construire l'avenir de l'AIBD.sa. Son cas est un exemple de persévérance et de résilience face à l'adversité.