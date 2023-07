​A L AIBD LE SUCCÈS DU DG ABLAYE DIEYE, UN DOUX CAS QUI FAIT ABOYER LES CHIENS RAGEUX.

Ces expressions sont des métaphores qui signifient que l'on ne peut pas empêcher le succès ou les accomplissements de quelqu'un en faisant des commentaires négatifs ou en essayant de l'arrêter. Le fait que le président félicite le DG Abdoulaye Dièye indique que son travail est apprécié et qu'il est efficace dans son poste.



Les personnes jalouses peuvent s'exprimer et critiques, mais cela ne changera pas les résultats positifs obtenus par Dièye. La caravane qui passe sans se soucier du chien qui aboie symbolise cette idée de poursuivre ses objectifs malgré les obstacles. Enfin, la métaphore de la mer et du bras suggère que certaines choses sont irrésistibles et ne peuvent pas être changées, même par les individus les plus forts.



En effet, le travail qu'accomplit Abdoulaye Dièye en tant que Directeur Général de l'AIBD est considéré comme un legs pour les générations futures selon les propos du Président Macky Sall.



Cela témoigne de l'importance accordée à cette entreprise stratégique pour l'économie du pays et de la région. En effet, l'AIBD contribue au développement du secteur aérien, au renforcement des échanges commerciaux et touristiques et à la création d'emplois.



Le DG Abdoulaye Dièye compte donc poursuivre ses efforts pour faire de l'AIBD un véritable pôle d'excellence dans le domaine aéroportuaire et contribuer ainsi à la croissance économique de la région.



En menant à bien la fusion entre AIBD et ADS, en mettant en place une stratégie de développement ambitieuse et en veillant à la qualité des services offerts aux passagers et aux compagnies aériennes, Abdoulaye Dièye contribue à faire de l'AIBD un outil clé pour le développement et le rayonnement du Sénégal.



La fusion entre AIBD (Aéroport international Blaise Diagne) et ADS (Aéroport de Dakar) a permis de regrouper les ressources humaines, les moyens techniques et financiers de ces deux entités pour en faire un seul et unique aéroport de référence en Afrique de l'Ouest.



Le DG Abdoulaye Dièye, à la tête de cette opération de fusion, a joué un rôle clé dans la réussite de ce projet ambitieux en veillant à ce que chaque étape soit bien planifiée et exécutée avec efficacité. Il a ainsi permis à l'entreprise de gérer efficacement et de manière optimale ses ressources additionnelles.





Grâce à cette fusion, l'AIBD devient le hub aérien sous régional de référence sous la houlette de Monsieur le Président de la République qui a exprimé sa volonté de voir cette entreprise continuer à jouer un rôle clé dans l'économie du pays et de la sous-région.





Le DG Abdoulaye Dièye et son équipe sont donc appelés à poursuivre leurs efforts afin de faire de l'AIBD un aéroport de classe mondiale, répondant aux standards internationaux les plus exigeants et capable d'accueillir toujours plus de passagers et de compagnies aériennes.





Assane mbaye Responsable Apr thies coordinateur de la plateforme TOUS POUR UN SEUL CANDIDAT.