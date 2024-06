Ziguinchor : Formation de 20 journalistes sur le traitement des questions migratoires

Vingt journalistes de la région de Ziguinchor (sud) ont achevé jeudi une formation sur le traitement médiatique des questions migratoires. Cette initiative est portée par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) dans le cadre de son projet "Information, formations, migration en Afrique de l’Ouest" (Informa).



"Pour traiter des questions migratoires, le journaliste doit fournir un travail de qualité destiné tant à l’opinion nationale qu’internationale. L’objectif de cet atelier est de permettre aux journalistes sénégalais d'approfondir leur compréhension des questions migratoires et de transmettre des informations précises," a expliqué Maguette Ndong, journaliste au quotidien national "Le Soleil" et formateur pour le projet Informa.



Le projet Informa a pour but de former les journalistes sénégalais sur les enjeux migratoires, a ajouté M. Ndong, également secrétaire général adjoint du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), à l’issue de cette formation de deux jours. Il a insisté sur la responsabilité des journalistes à fournir des informations exactes sur la migration.



"La migration ne concerne pas uniquement les Africains," a-t-il souligné, notant que les Européens et les Américains sont également touchés par ce phénomène.



Cette formation visait à équiper les professionnels de l’information avec les outils nécessaires pour mieux sensibiliser le public aux dangers de l’émigration irrégulière, un phénomène complexe aux multiples enjeux, tant nationaux qu’internationaux.



Lors de cette session de formation, Maguette Ndong a rappelé les principes fondamentaux du journalisme, notamment la recherche de la vérité, l’indépendance, l’impartialité et la responsabilité vis-à-vis des autres.