Yeumbeul Sud: Un enfant retrouvé mort dans un puits au quartier Natangué

Les populations de Natangué, un quartier de Yeumbeul Sud, sont plongées dans l'émoi, la tristesse, la consternation et surtout la peur. En cause, un enfant âgé de 3 ans a été retrouvé mort noyé dans un puits creusé dans la rue.



Il s'agit de M. Fall, selon nos sources, ce garçon a été rendu l'âme dans des circonstances atroces. D'après le journal Les Echos, "ce jour - là, la maman a profité du sommeil de l'enfant pour quitter en douce la chambre pour vaquer à ses occupations. Quelques temps après, l'enfant se réveille et constatant l'absence de sa mère, part à la recherche de celle- ci. C'est dans ces circonstances que le môme s'est mis à jouer tout seul dans la rue. Puis, inconscient du danger, il s'est assis aux abords du puits sans couvercle", rapporte Seneweb.



De retour des courses, la maman n'a pas retrouvé l'enfant dans la chambre. Elle a appelé les voisins pour faire des recherches. Après d'intenses recherches, l'enfant était introuvable. Finalement, un riverain l'a trouvé flotté sous les eaux à l'intérieur du puits.



Le corps sans vie a été identifié sous le nom de M. Fall. Et l'a transporté dans une structure de la place. La police a ouvert une enquête pour élucider les causes de la mort de cet enfant.