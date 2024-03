Y'en a marre met en garde le ministre de l'Intérieur lors de la campagne "Jëli Sama Carte, Ngir Woté" à Thiès

Le mouvement citoyen Y'en a marre a poursuivi sa campagne "Jëli Sama Carte, Ngir Woté" à Thiès, avec pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'importance de voter lors des élections à venir. Le coordinateur du mouvement, Aliou Sané, a souligné l'importance d'une participation électorale élevée pour assurer la crédibilité des élections. Cependant, il a exprimé des préoccupations concernant le faible taux de retrait des cartes d'électeur à Thiès, estimé à seulement 55%.



Sané a également évoqué les inquiétudes entourant la préparation des élections, mentionnant des rapports sur des anomalies telles que des abris provisoires et des bureaux fictifs. Il a lancé un appel au nouveau ministre de l'Intérieur, soulignant le défi qui l'attend pour organiser des élections transparentes et sécurisées après les troubles politiques récents. Y'en a marre surveille de près les développements et s'attend à ce que le ministre agisse avec responsabilité et transparence dans ses fonctions.