Soutien aux Groupements de Femmes et ASC à Thiès

Lors d'un week-end social organisé à Thiès, Me Habib Vitin, maire de la ville, a appelé à un soutien rapide et efficace aux groupements de femmes et aux associations sportives et culturelles (ASC) de la région.

Soutien aux groupements de femmes Me Habib Vitin a souligné l'importance de soutenir les groupements de femmes, qui jouent un rôle crucial dans le développement économique et social de la région. Il a promis de faciliter l'accès des femmes aux opportunités économiques et de renforcer leur autonomisation.

Appui aux ASC Le Président du Mouvement Thiès D'abord a également insisté sur la nécessité d'apporter un soutien aux ASC, qui contribuent à la cohésion sociale et au développement culturel de Thiès. Il a promis de mettre en place des programmes de soutien pour aider ces associations à mener à bien leurs activités.

Délivrance rapide des documents administratifs Me Habib Vitin a également plaidé pour une délivrance rapide des documents administratifs, tels que les autorisations et les subventions, afin de faciliter le travail des groupements de femmes et des ASC. Il a souligné l'importance de réduire les délais bureaucratiques et de simplifier les procédures.

Le week-end social organisé à Thiès a été l'occasion pour Me Habib Vitin de réaffirmer son engagement envers les groupements de femmes et les ASC de la région. Son appel à un soutien rapide et efficace montre l'importance qu'il accorde au développement social et économique de Thiès.