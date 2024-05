Wallydaan reprend la tête lors de la 23e journée de la Ligue 2

La 23e journée de la Ligue 2 s'est déroulée ce weekend avec des résultats marquants. En remportant une victoire à l'extérieur contre les HLM de Dakar (1-0), Wallydaan de Thiès (39 points) reprend la première place du classement. Cette équipe profite du match nul entre Niary Tally et Oslo F.A (0-0) pour s'emparer du fauteuil de leader, avec une meilleure différence de buts.



Dans le haut du classement, l’AS Douanes (3e, 37 points) a été accrochée par la Renaissance sportive de Yoff (0-0). Malgré ce match nul à domicile, les Douaniers restent dans la course pour la montée avec une avance de deux points sur les HLM de Dakar (4e, 35 points) et quatre sur Amitié FC (5e, 33 points), qui a été tenue en échec dans le derby de la capitale du rail par Thiès FC (1-1). Amitié manque ainsi une belle opportunité de prendre la 4e place.



Dans la lutte pour le maintien, le DUC a réalisé une belle performance en battant le Ndiambour sur son terrain (1-0). Cette victoire permet au DUC (8e, 32 points) de se maintenir avec désormais dix points d’avance sur le premier non-relégable, Thiès FC (12e, 22 points).



Dans le bas du classement, Keur Madior (13e, 18 points) et le CNEPS Excellence de Thiès ont fait match nul 1-1. Malgré ce point pris à l’extérieur, Keur Madior reste à la pénultième place avec quatre points de retard sur le premier non-relégable, Thiès FC.



Demain lundi, Demba Diop FC, lanterne rouge du classement, accueillera AJEL de Rufisque (10e, 29 points).



Résultats de la 23e journée :



ASS HLM de Dakar / Wallydaan 0-1



Niary Tally / Oslo F.A 0-0



Amitié FC / Thiès FC 1-1



Ndiambour / DUC 0-1



AS Douanes / RS Yoff 0-0



CNEPS / Keur Madior 1-1



Demba Diop FC / AJEL de Rufisque (ce lundi)"