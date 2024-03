**Titre :** Vol à la roulotte : Le journaliste Cheikh Diop de la Tfm victime lors d'un rassemblement à la 7TV



**Contenu :** Lors du rassemblement de soutien à la patronne de la 7TV ce vendredi, le journaliste de la Tfm, Cheikh Diop, a été la cible d'un vol à la roulotte. Interrogé par Seneweb, le journaliste relate les faits :



"J'étais présent au rassemblement et j'avais stationné ma voiture devant les locaux de la 7TV. À mon retour, j'ai été choqué de constater que ma voiture avait été vandalisée. On m'a dérobé une machine et une importante somme d'argent qui se trouvaient à l'intérieur."



Le journaliste, également présentateur à la TFM, annonce qu'il déposera plainte dès lundi afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.



"Je n'avais même pas l'intention de médiatiser cet incident. Ce qui me peine le plus, c'est que j'ai acheté cette voiture il y a à peine une semaine. Des images de surveillance ont été visionnées et dès lundi, j'entamerai les démarches pour porter plainte", déclare l'employé de Youssou Ndour.