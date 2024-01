Voici pourquoi les migrants quittent New York pour d’autres États

Des dizaines de milliers de migrants ont quitté New York pour rechercher des opportunités dans d’autres États, et plus de 3 000 sont retournés dans des endroits comme le Texas et la Floride.

Les données de la mairie de New York fournies aux médias américains montrent que la principale destination des migrants quittant New York est l’Illinois, pour lequel 2 369 billets d’avion ont été émis. La deuxième destination la plus populaire se trouve ailleurs dans l’État de New York. Le Texas, notamment, occupe la troisième place. Plus de 1 800 migrants ont cherché des billets pour le Texas, ce qui suggère que beaucoup d’entre eux retournent dans l’État qui les a probablement envoyés dans le nord. Près de 1 200 migrants ont également quitté New York pour la Floride.

Alors que plus de 19 000 migrants ont accepté l’offre du maire de New York, Eric Adams, ces chiffres représentent environ 13 % des migrants de la ville.

L’administration d’Adams a dépensé plus de 4,6 millions de dollars entre mars 2022 et novembre 2023 pour réserver des billets d’avion aller simple afin de relocaliser les plus de 150 100 migrants arrivés dans la ville depuis le printemps 2022. La porte-parole de l’hôtel de ville, Kayla Mamelak, a déclaré que 19 366 contraventions avaient été émises par la New York City Health and Hospitals Corporation, le Département de la préservation et du développement du logement de la ville de New York, la Gestion des urgences de la ville de New York et le Département de la sécurité intérieure . Pris dans le collimateur d’un débat national plus large sur l’immigration, la ville de New York est aux prises avec une crise des migrants qui, selon le maire, « détruira » la ville. En réponse à l’afflux sans précédent de demandeurs d’asile qui ont commencé à arriver à la frontière américano-mexicaine au printemps 2021, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a lancé l’opération Lone Star. Dans le but d’intensifier la pression sur l’administration Biden, Abbott a commencé à transporter des migrants par bus vers des villes dirigées par les démocrates, comme New York, Chicago, Denver et Washington, DC.

Depuis août 2022, le Texas a transporté par bus plus de 33 600 migrants vers New York. La ville a connu une nouvelle hausse des arrivées au cours du mois dernier, enregistrant plus de 14 700 nouveaux arrivants. Il a également connu son « nombre le plus élevé enregistré en une seule nuit » après que le Texas ait envoyé 14 bus « voyous » affrétés pendant la nuit, a déclaré Adams la semaine dernière. Abbott a défendu l’opération Lone Star, arguant que le transport des migrants vers d’autres destinations « apporte un soulagement vital à nos communautés frontalières débordées ». S’exprimant lors d’un petit-déjeuner organisé en septembre par le groupe de réflexion conservateur du Manhattan Institute, Abbott a déclaré : « Le principal importateur de migrants à New York n’est pas le Texas, c’est Joe Biden . » À la suite de l’opération Lone Star, la ville de New York a eu du mal à accueillir les migrants. Adams a souligné que les refuges de la ville étaient à pleine capacité et a estimé que l’afflux coûterait environ 12 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Le bureau du maire a déjà commencé à limiter les migrants adultes à 30 jours dans les refuges de la ville et à 60 jours pour les familles de migrants avec enfants – une décision légale douteuse étant donné l’exigence de la ville en matière de « droit à un abri » – et la semaine dernière, Adams a publié une nouvelle ordonnance limitant l’arrivée. horaires des bus transportant des migrants. Afrimag