Voici le nombre de pas que vous devez faire par jour pour rester en bonne santé

Des chercheurs ont découvert qu'une promenade quotidienne peut réellement vous maintenir en bonne santé et que le nombre de pas nécessaires est beaucoup plus faible qu'on ne le pensait auparavant. La marche a longtemps été considérée comme un remède à la plupart des maladies et ses bienfaits sont largement connus de ceux dont le métier est de comprendre ce qui rend les humains en bonne santé. Des recherches précédentes ont montré que la marche est l'une des meilleures activités que l'on puisse faire pour améliorer et maintenir son état de santé général, selon Better Health Channel.

La marche peut améliorer votre condition cardiovasculaire tout en préservant vos os et en augmentant votre endurance et votre force, sans parler de ses effets sur la perte de poids.

Dans ce contexte, on pourrait penser qu'il faut marcher des kilomètres pour tirer des bénéfices pour la santé, mais une nouvelle étude suggère qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de pas pour être en meilleure santé.

Des chercheurs ont récemment découvert qu'il suffirait de faire 3 967 pas par jour pour réduire le risque global de décès, quelle qu'en soit la cause, selon un communiqué de presse relatif à cette nouvelle étude. En outre, les chercheurs ont également constaté qu'il suffit de marcher 2 337 pas par jour pour réduire le risque de mourir d'une maladie cardiaque ou cardiovasculaire. L'étude a été publiée dans le European Journal of Preventive Medicine et a également révélé que plus vous marchez, plus vous bénéficiez des bienfaits du mouvement de votre corps. Par exemple, le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire continue de diminuer de manière significative pour chaque tranche de 500 à 1 000 pas que vous ajoutez à vos promenades, toujours selon l'étude.

Selon les auteurs de l'étude, marcher 1 000 pas en plus entrainerait une diminution de 15 % de la mortalité toutes causes confondues, et 500 pas en plus, à une diminution de 7 % des décès dus à des maladies cardiovasculaires. "Notre étude confirme que plus on marche, mieux c'est", a déclaré Maciej Banach, professeur de cardiologie à l'université médicale de Lodz, dans un communiqué sur la recherche. Maciej Banach est l'auteur principal de l'étude et a ajouté que ses conclusions s'appliquaient aux hommes et aux femmes, quels que soient leur âge et le climat dans lequel ils vivent. "Dans un monde où nous disposons de médicaments de plus en plus avancés pour cibler des conditions spécifiques telles que les maladies cardiovasculaires, je pense que nous devrions toujours mettre l'accent sur les changements de mode de vie, y compris le régime alimentaire et l'exercice physique", a expliqué Banach.

Banach a poursuivi en déclarant que les changements de mode de vie étaient le "héros principal" de son étude et a ajouté que la marche pourrait être aussi efficace, voire plus efficace, pour réduire les maladies cardiovasculaires et prolonger la vie que les solutions médicamenteuses avancées. L'un des principaux atouts de l'étude de Banach est qu'il s'agit d'une méta-analyse qui a examiné d'autres études portant sur des données relatives à plus de 16 000 pas par jour, ce qui en fait l'une des plus vastes études de ce type, selon le communiqué de presse relatif à la nouvelle recherche, Malheureusement, l'une des principales limites de l'étude est qu'elle était composée essentiellement de données d'observation et qu'elle ne pouvait donc pas prouver le lien entre l'augmentation du nombre de pas et la réduction du risque de décès, selon le communiqué de presse de l'étude. L'étude n'en reste pas moins une contribution importante à nos connaissances scientifiques sur le pouvoir de la marche et peut-être suffira-t-elle à encourager certaines personnes à franchir le cap des quelque 4 000 pas par jour. The Daily Digest