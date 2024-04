Visite surprise du Premier ministre Ousmane Sonko à la prison de Cap Manuel où il était détenu (Vidéo)

Le nouveau Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a effectué une visite inattendue à la prison de Cap Manuel ce vendredi, juste après la prière. Cette visite intervient un peu plus d’un mois après que M. Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont été libérés de cette même prison où M. Sonko était détenu depuis juillet 2023.



La présence de M. Sonko à la prison de Cap Manuel, où il avait été incarcéré, semble être un geste symbolique fort, bien que les raisons de cette visite ne soient pas spécifiées. Aucune déclaration officielle du Premier ministre n'a été faite concernant les objectifs de cette démarche. Les informations disponibles proviennent uniquement de vidéos et de photos diffusées sur les réseaux sociaux, confirmant la tenue de cette visite.



La libération de M. Sonko et du président Faye le 14 mars dernier, en pleine campagne électorale au Sénégal, a marqué un tournant notable dans le climat politique du pays. La visite de M. Sonko à la prison pourrait potentiellement être interprétée comme un acte de solidarité envers ses anciens co-détenus, bien que les détails précis de son passage et d'éventuelles discussions n’aient pas été divulgués au public.