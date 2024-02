Visite des responsables de Daray Kokki à la Grande Mosquée de Thiès : Retour sur cet événement religieux

La semaine dernière, la Grande Mosquée de Thiès, également connue sous le nom de Masdjidul Quba, a accueilli la visite des responsables de Daray Kokki. Lors de cette visite, le geste noble et généreux de celui qui a contribué à la construction de cette mosquée a été magnifié.



Le guide religieux envoyé par Serigne Makhtar a formulé de ferventes prières et bénédictions, témoignant ainsi de la reconnaissance et de la gratitude envers le bâtisseur de ce lieu de culte. Cet événement souligne l'importance de la solidarité et de la coopération dans la communauté religieuse de Thiès.