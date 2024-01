Visite de son excellence Mme l'ambassadeur des Pays-Bas à l'ENSA de Thiès

Rédigé le Vendredi 12 Janvier 2024

Dans le cadre de la collaboration entre les Pays-Bas et l'ENSA à Thiès, l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal était à l'Ecole Nationale Agronomique (ENSA) pour les débuts d'un partenariat dans le domaine de la culture de l'oignon. .

Ce projet, qui est actuellement en phase expérimentale, vise notamment à augmenter la productivité des cultures maraîchères, notamment l'oignon, d'une autre manière qui pourrait rendre la production plus efficace et rentable.