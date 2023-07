Violents incendies en Algérie : Nouveau bilan alarmant

Le précédent bilan faisait état de 15 morts et 26 blessés suite à ces incendies touchant une quinzaine de préfectures du nord-est du pays. Des soldats, accompagnés d’habitants des hameaux voisins, ont été encerclés par les flammes lors de leur évacuation de Beni Ksila, dans la préfecture de Béjaïa.

En Tunisie voisine, de graves incendies ont repris lundi dans la zone frontalière de Tabarka, dans le nord-ouest, aggravant les dégâts déjà causés par les flammes la semaine précédente. Environ 300 habitants du village de Melloula ont été évacués par voie maritime en raison des fortes rafales de vent attisant les incendies, tandis que d’autres ont quitté la région par voie terrestre.



Les incendies en Algérie ont touché 16 préfectures avec 97 départs de feux entre dimanche et lundi. Les zones les plus touchées sont Béjaïa, Bouira et Jijel. Des vents violents ont poussé les flammes vers des zones d’habitations, nécessitant l’évacuation de 1 500 personnes menacées.



Avec Notrecontinent