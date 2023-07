(Vidéo) Vol à l'arraché à Thiès : Baye serigne samb et Gilbert Samb poursuivent des Jakartaman

Samedi 29 Juillet 2023

Le vol à l'arraché gagne de plus en plus de terrain dans la cité du rail. Ce vendredi Baye serigne Samb et Gilbert Samb, tous conseillers municipaux de Thiès ont assisté à une scène de vol par des Jakartaman. Ces dernier ont arraché la pochette d'une femme venant de keur Issa. Poursuivant les voleurs, les conseillers municipaux ont réussi à récupérer la pochette et à s'emparer du Jakarta mais les deux voleurs ont pris la fuite.