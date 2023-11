(Vidéo) Émigration clandestine au Sénégal : ce qu'en pensent les jeunes

Rédigé le Dimanche 26 Novembre 2023

De plus en plus, les séries de départs en passant par la mer pour se rendre en Espagne se multiplient chez les jeunes. Est-il possible de rester au Sénégal et de travailler pour réussir ? C'est la question de ce reportage.

Des chauffeurs de Jakarta, vendeurs de chaussures et des vendeurs de café ont tous répondu à cette question.

Pour certains, malgré la pression sociale, il vaut mieux rester dans ce pays et travailler que de perdre la vie en pleine mer. Contrairement, d'autres se disent prêts à reprendre le canot compte tenu de la situation difficile.



Reportage...